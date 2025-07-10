В ЦБ заявили, что не занимаются искусственным ослаблением или укреплением рубля

Регулятор "не имеет никаких целевых или плановых показателей по курсу рубля и влияет на экономику через уровень ключевой ставки, а не через объемы своих операций"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк России не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля и не имеет никаких целевых или плановых показателей по нему, следует из ответов регулятора в официальном Telegram-канале.

"Банк России никогда не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля. Курс рубля - это результат соотношения спроса и предложения на валютном рынке, он балансирует интересы всех его участников и объективно отражает ситуацию в реальной экономике", - отмечает ЦБ.

В Банке России поясняют, что валютная выручка экспортеров - это один из источников предложения валюты, поэтому, когда цены на нефть снижаются, это может оказывать понижательное давление на курс рубля, а через это и усиливать инфляцию. "Поэтому цены на нефть - одна из предпосылок среднесрочного прогноза Банка России, на который мы опираемся, определяя траекторию ключевой ставки", - говорится в опубликованных ответах.

Также в ЦБ подчеркивают, что регулятор "не имеет никаких целевых или плановых показателей по курсу рубля и влияет на экономику через уровень ключевой ставки, а не через объемы своих операций". На курс рубля, и тем более на инфляцию влияет еще много других факторов, отмечает ЦБ. "Принимая решение о ставке, Банк России учитывает все эти факторы в совокупности, и приоритетом при этом является именно низкая инфляция, а не уровень курса. У страны, которая имеет низкую инфляцию, высокое доверие к национальной валюте, будет и более стабильный и крепкий курс", - указано в материалах регулятора.

В ЦБ также отметили, что сглаживать влияние колебаний нефтяных цен на российскую экономику помогает бюджетное правило.

"Снижение ценового давления сокращает и нагрузку на бюджет, ведь чем выше инфляция, тем быстрее растут его расходные обязательства. < …> Для экономики в целом оптимален не слабый или крепкий рубль, а такой, который определяется рыночными силами, балансируя интересы всех участников", - отмечает Банк России. Регулятор подчеркнул, что его задача - создавать такие условия в экономике, которые способствуют замедлению инфляции и ее стабилизации вблизи целевого уровня 4%. "Это значит, что и курс рубля будет таким, который согласуется с этой целью. От низкой и предсказуемой инфляции выигрывают все, это важнейший фактор благополучия людей", - отметили в ЦБ.