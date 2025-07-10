Более 300 самозанятых из КБР получили господдержку благодаря особому налоговому режиму

Особый режим для предпринимателей в Кабардино-Балкарии начал действовать в июле 2020 году

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Более 300 самозанятых из Кабардино-Балкарии (КБР) получили господдержку благодаря льготному кредитованию в условиях особого налогового режима, действующего для этой категории граждан с 2020 года. Об этом сообщили на форуме бизнесменов в Нальчике, передает корреспондент ТАСС.

"В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и за пять лет введения в республике особого налогового режима Фонд кредитования малого и среднего бизнеса оказал финансовую поддержку 303 самозанятым гражданам Кабардино-Балкарии", - рассказал на встрече министра экономического развития КБР Борис Рахаев.

Также на совещании с участием заместителя полпреда президента в СКФО Владимира Надытко, где собрались активные самозанятые региона, отметили, что Гарантийный фонд КБР помог 15 предпринимателям получить кредиты на сумму более 4 млн рублей. Кроме того, у начинающих бизнесменов появилась возможность заявить о себе.

"С 2022 году я являюсь постоянным участником форумов, выставок, которые организует республика. Это также мне помогает реализовываться. Украшения у меня и с этническим направлением, и с геометрическим, которые, в принципе, подойдут не только для нашего региона, а для всей страны", - сказала мастер по изготовлению украшений ручной работы из Нальчика Мунира Жулабова.

Особый режим для предпринимателей в Кабардино-Балкарии начал действовать в июле 2020 году. В начале 2021 года зарегистрировались 1,5 тыс. человек. Сегодня день их уже порядка 89 тыс. человек. Наиболее востребованными направлениями деятельности самозанятых являются ремонтные и маркетинговые услуги, репетиторство, услуги в бьюти-сфере, такси, сдача квартир в аренду, IT-сфера, грузоперевозки и продажа продукции собственного производства.