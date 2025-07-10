Ввод в эксплуатацию аэропорта Симферополь запланировали на середину 2026 года

Уже завершены основные строительно-монтажные работы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полная готовность и ввод в эксплуатацию международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского запланированы на середину 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации по итогам инспектирования руководителем ведомства Дмитрием Ядровым нового командно-диспетчерского пункта (КДП) в Симферополе во время рабочей поездки в Республику Крым.

"Строящийся по проекту подведомственного агентству института "Аэропроект" объект близок к завершению. Дмитрий Ядров лично поднялся на верхние уровни КДП, осмотрел ход строительных работ и оценил степень готовности ключевых элементов объекта. <…> Он ознакомился с текущим состоянием строительных работ на площадке, уделив особое внимание качеству исполнения и соблюдению сроков. <…> Согласно графику, полная готовность объекта, ввод его в эксплуатацию запланированы на середину 2026 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже завершены основные строительно-монтажные работы: возведено здание КДП высотой 58 м, полностью построен служебный блок, подведены все необходимые инженерные коммуникации. Ведется монтаж технологического оборудования, включая комплекс средств автоматизации управления воздушным движением. Новый КДП будет оснащен современной отечественной автоматизированной системой, которая позволит диспетчерам обеспечить безопасность воздушного движения в условиях высокой интенсивности полетов, а также при любых погодных условиях. Особое внимание уделяется интеграции новых систем с существующей инфраструктурой аэропорта.

"Строительство нового командно-диспетчерского пункта в аэропорту Симферополь - важный этап в развитии крымской авиационной инфраструктуры. Уже сейчас видно, что объект возводится с учетом самых современных требований. Высота и панорамный обзор обеспечат диспетчерам отличную видимость, а оснащение передовыми системами сделает управление воздушным движением еще более эффективным", - цитирует Ядрова пресс-служба.