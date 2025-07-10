Минпромторг призвал с 1 сентября начать эксперимент по маркировке кормовых добавок

Он продлится по 31 августа 2026 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минпромторг России предложил с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года провести эксперимент по маркировке кормовых добавок в упаковке. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отметили в Минпромторге, с такой инициативой в министерство обратились производители кормовых добавок и Россельхознадзор.

"С 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации кормовых добавок в упаковке", - сообщили в Минпромторге.

Участие в эксперименте является добровольным для всех участников оборота товаров. Оператором информационной системы, используемой в целях проведения эксперимента, на безвозмездной основе выступит "Оператор-ЦРПТ".