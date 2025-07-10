В Сухуме открылось представительство российского "Банка ПСБ"

Заместитель председателя "Банка ПСБ" Михаил Дорофеев сообщил, что с апреля более 99% пенсионеров - граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, уже получили карты банка для пенсионных выплат из РФ

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Представительство российского "Банка ПСБ" открылось в Сухуме, с апреля более 99% пенсионеров - граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, уже получили карты этого банка для пенсионных выплат из РФ. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя "Банка ПСБ" Михаил Дорофеев.

"Менее чем три месяца назад по поручению президента России Владимира Путина "Банк ПСБ" стал выдавать в Абхазии в 10 населенных пунктах банковские карточки. На сегодняшний момент "Банком ПСБ" выдано более 20 тыс. карточек, а это более 99% пенсионеров - граждан РФ на территории Абхазии. Сегодня банк открыл в Сухуме представительство, и до конца года собирается расширить банковское участие", - сказал Дорофеев.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президент Республики Абхазия Бадра Гунба, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Абхазия Михаил Шургалин.