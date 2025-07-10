Калужское УФАС выявило нарушения при исполнении контрактов на строительство

Речь идет о возведении здания федерального технопарка профессионального образования

КАЛУГА, 10 июля. /ТАСС/. Контракты на строительство здания федерального технопарка профессионального образования в Калужской области между заказчиком работ и подрядчиком были заключены с нарушениями антимонопольного законодательства и закона "О защите конкуренции". К такому выводу пришли члены комиссии калужского УФАС после обращения из регионального УФСБ, полный текст решения от 9 июля 2025 года имеется в распоряжении ТАСС.

Заказчиком работ выступало АО "Калужская ипотечная корпорация" (КИК), подрядчиком - ООО "Строительное управление № 24" (СУ24). По данным УФАС, речь идет о четырех контрактах, заключенных в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" для создания технопарка профессионального образования Калужской области. Их общая фактическая стоимость исполнения превысила 2,3 млрд рублей.

"Признать действия АО "Калужская ипотечная корпорация" и ООО "Строительное управление № 24" <…> нарушающими пункт З части 4 статьи 11 и пункт 1 части 1 статьи 17 ФЗ "О защите конкуренции", - говорится в решении УФАС.

По мнению комиссии УФАС, действия КИК и СУ24 привели или могли привести к ограничению доступа для других компаний по проектированию и строительству центра профобразования, а также к созданию преимущественных условий при проведении торгов. Отмечено, что, например, на участие в конкурсе на выполнение проектных и строительно-монтажных работ стоимостью более 995,8 млн рублей была подана только одна заявка - от СУ24, с которым и был заключен договор. При этом компания приступила к работам еще до проведения торгов.

Еще два договора по конкурсам на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по благоустройству рядом технопарком на общую сумму более 587 млн рублей были заключены с СУ24 как с единственным поставщиком. Договор по конкурсу на оснащение центра на сумму около 778,5 млн рублей подписали с СУ24 из-за срочности проведения работ. "Между тем, по мнению комиссии Калужского УФАС России, данное обоснование нельзя считать объективным основанием для непроведения закупки конкурентным способом", - подчеркивается в тексте документа. Общий доход, полученный СУ24, составил более 2,5 млрд руб., следует из текста решения.

Комиссия решила передать материалы дела должностному лицу УФАС для дальнейшего решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Как сообщил ТАСС руководитель регионального управления ФАС Дмитрий Каретин, данное решение было обжаловано в центральный аппарат ФАС. Окончательное решение будет принято в конце июля, уточнил он.