Bloomberg: Apple планирует представить новую линейку гаджетов в 2026 году

В модельный ряд войдут новые планшеты, iPhone 17e, новый Macbook Pro, а также несколько других обновленных версий устройств, сообщило агентство

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple планирует представить несколько новых продуктов в первой половине 2026 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники

По их информации, модельный ряд, предположительно запланированный для полноценного выпуска к весне 2026 года, включает в себя новые планшетные устройства, а также iPhone 17e и новую модель Macbook Pro, а также несколько других обновленных версий предыдущих линеек устройств.

Как сообщает агентство, iPhone 17e будет иметь внешний облик своего предшественника, но получит процессор A19, подобно другим представителям линейки iPhone 17.

В феврале Apple показала свой последний на данный момент смартфон, входящий в линейку iPhone 16, - iPhone 16e, Гаджет имеет 6,1-дюймовый дисплей и, как утверждает Apple, самое долгое время автономной работы для iPhone такого размера - на шесть часов дольше, чем у iPhone 11, и на полдня дольше, чем у всех поколений iPhone SE.