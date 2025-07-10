В Белоруссии сбой в работе банков объяснили обновлением системы

Действия работоспособной системы полностью восстановлены, в том числе сами банки информируют, что исправили все ошибки, отметил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Сбой в работе нескольких банков Белоруссии произошел во время планового обновления системы. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун.

"Действительно, вчера утром в системе произошел технический сбой. Он был связан с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки. Многие могли увидеть отрицательный баланс или какое-то списание денежных средств", - сказал он. Соответствующее видео распространила пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

По его словам, Нацбанк отмечает, что действия работоспособной системы полностью восстановлены, в том числе сами банки информируют, что исправили все ошибки. "Деньги никуда не исчезли. Никто их не списывал. Это не была вирусная атака или взлом, а определенный технический сбой при очередном обновлении системы. Могли пострадать все, в том числе сотрудники Национального банка, Белорусского межбанковского расчетного центра и обычные граждане", - добавил Картун.

9 июля Банковский процессинговый центр информировал, что в связи с техническим сбоем в аппаратно-программном комплексе могут иметь место отрицательные балансы по карточкам Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка. Полное восстановление корректного функционирования системы произошло в ночь на четверг.