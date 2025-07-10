В РФ более 2,5 тыс. пользователей пожаловались на сбой в работе Steam

Жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Карелия, Мурманской и Московской областей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пользователи из РФ отмечают сбой в работе платформы Steam. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным портала, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на 01:24 мск пятницы, за последний час на сбой в работе платформы пожаловались 2 553 пользователей, за сутки - 2 938 человека. 53% пользователей отметили общий сбой, 16% - сбой личного кабинета, 15% - сбой мобильного приложения, 14% - сбой сайта, менее 1% - сбой сервиса, свидетельствуют данные Downdetector.

Жалобы поступают из Санкт-Петербурга (4% пользователей), Москвы, Республики Карелия (по 3% пользователей), Мурманской и Московской областей (по 2%).

Сервис Steam принадлежит разработчику компьютерных игр Valve. Через платформу распространяются игровые новости, компьютерные игры и обновления для них. Steam распространяет игры как самой Valve, так и сторонних разработчиков по соглашению с материнской компанией.