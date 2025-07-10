Аргентинские пилоты намерены 19 июля провести 24-часовую забастовку

Такое решение профсоюз принял в связи с ухудшением условий труда и политикой правительства президента страны Хавьера Милея в сфере коммерческой авиации

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июля. /ТАСС/. Аргентинский профсоюз пилотов коммерческой авиации объявил о проведении 24-часовой забастовки 19 июля из-за ухудшения условий труда и политики правительства президента Хавьера Милея в этой сфере.

"В субботу, 19 июля, будет проведена национальная забастовка пилотов всех секторов, которая продлится 24 часа", - говорится в заявлении профсоюза. День стачки совпадает с началом школьных каникул в Буэнос-Айресе.

По словам профсоюза, решение о проведении забастовки принято в связи с "критической ситуацией, с которой столкнулась коммерческая авиация". В частности, организаторы акции протеста обвинили правительство в "безответственном дерегулировании" сферы, а также в серьезном ухудшении условий труда и безопасности полетов.

В июне правительство издало указ, снижающий минимальное количество часов отдыха для пилотов с 36 до 30 часов в неделю. Документ также лишил пилотов дополнительных 30 дней отпуска. Теперь им полагаются минимальные 15 дней.