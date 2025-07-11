"Известия": онлайн-продажи свадебных товаров в 2025 году увеличились почти вдвое

Издание отмечает, что офлайн-магазины также зафиксировали рост интереса к свадебным товарам

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Онлайн-продажи товаров для свадебных церемоний выросли почти вдвое в 2025 году по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные маркетплейсов.

Самую высокую динамику показали продажи фраков и смокингов, их рост составил 144%, сообщили изданию в пресс-службе Wildberries. Мужские костюмы стали популярнее на 80%, галстуки - на 38%. Оборот свадебных платьев на площадке вырос на 20% в первом полугодии 2025 года.

Продажи на Ozon Fashion также выросли, сообщило издание. Продажи фаты и свадебных платьев на маркетплейсе увеличились на 56%, а продажи обручальных колец выросли вдвое.

Отмечается, что офлайн-магазины также зафиксировали рост интереса к свадебным товарам. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Fix Price, вырос спрос на бижутерию, а также выросли продажи аксессуаров для волос и ногтей, накладных ресниц.

Рост покупок свадебных товаров на маркетплейсах говорит об изменении в России потребительских привычек, заявили изданию эксперты. "Ранее свадебные наряды, как и кольца, имели сакральный смысл: важно было учесть мнение старших в семье. Но сейчас идет тренд на "унификацию", быстроту и формализацию процесса", - пояснил генеральный директор имиджевого агентства PRIX Club Александр Кривошеев.

Маркетолог Роман Силаев отметил, что свадебные товары уже не воспринимаются как что-то исключительное, поэтому их покупают привычным способом, а для большинства потребителей это уже онлайн-покупки на маркетплейсах.