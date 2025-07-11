Трамп: США введут пошлины в размере 35% на импорт из Канады с 1 августа

Президент Соединенных Штатов предостерег Оттаву от ответных действий, подчеркнув, что в таком случае Вашингтон увеличит размер налога

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Канады Марку Карни письмо с уведомлением о введении импортных пошлин на товары из Канады с 1 августа. Он опубликовал письмо на своей странице в Truth Social.

"С 1 августа США будут облагать пошлинами в размере 35% канадскую продукцию, поставляемую в Соединенные Штаты, отдельно от отраслевых тарифов", - говорится в письме. Глава Белого дома предостерег Оттаву от ответных действий, подчеркнув, что в таком случае Вашингтон прибавит к объявленным 35% "любое число, которое вы [канадское правительство] выберете".

Трамп обосновал свое решение неспособностью Канады остановить контрабанду фентанила, при этом отметив, что в текущий план по пошлинам можно внести изменения, если Канада будет работать с США над борьбой с потоками наркотика. Кроме того, в качестве причин для введения в августе новых пошлин президент США привел тарифные и нетарифные ограничения для торговли, торговый дефицит и пошлины на американскую молочную продукцию в размере 400%.

Тарифная сетка может измениться в зависимости от состояния двусторонних отношений, добавил глава американской администрации.