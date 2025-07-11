Трамп: уровень универсальных пошлин со стороны США может составить 15-20%

Президент США отправил лидерам нескольких государств уведомления о введении налогов с 1 августа, однако пояснил, что их получат не все страны, с которыми Вашингтон ведет переговоры о торговле

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Размер универсальных таможенных пошлин со стороны США может составить 15-20%. Об этом заявил 10 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телекомпании NBC.

Ранее Трамп направил лидерам нескольких государств уведомления о введении с 1 августа таможенных пошлин. "Всем остальным странам мы скажем, что они должны платить 20% или 15%. Мы с этим сейчас разберемся", - заявил хозяин Белого дома. Он пояснил, что "письма получат не все" страны, с которыми США ведут переговоры о торговле.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений администрация США приступила в последние несколько дней.