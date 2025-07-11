Иркутская область просит расширить турзону "Ворота Байкала"

На дополнительной площади планируют реализовать четыре инвестпроекта с общим объемом инвестиций 2,2 млрд рублей

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Иркутской области подало заявку в Минэкономразвития РФ на увеличение площади особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ворота Байкала" в связи с растущим спросом бизнеса на работу в турзоне. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Васильева.

"В связи с растущим интересом бизнес-сообщества к ОЭЗ правительством Иркутской области направлена заявка на расширение территории ОЭЗ в Минэкономразвития России за счет 15 новых земельных участков площадью 12,4 га в Предгорной и Прибрежной части", - сказала она.

На дополнительной площади планируется реализовать четыре инвестпроекта с общим объемом инвестиций 2,2 млрд рублей. Это в том числе строительство гостиничных комплексов категорий 4 и 5 звезд, а также дополнительного корпуса действующего парк-отеля.

Сейчас площадь турзоны составляет 768 га, при этом 99% ее территории уже предоставлено в аренду резидентам, количество которых за последние три года выросло почти втрое - до 28.

ОЭЗ "Ворота Байкала" расположена в Слюдянском районе Иркутской области. В нее входит в том числе город Байкальск, который, как заявил президент РФ Владимир Путин, должен стать визитной карточкой внутреннего экологического туризма. В турзоне действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество и налогу на землю. Якорным резидентом является горнолыжный курорт "Гора Соболиная". Это резидент, который уже ввел в эксплуатацию несколько объектов: кафе, отель, веревочный парк, ресторан-бургерную, гараж для ратраков, траволатор, а также канатную дорогу кресельного типа.

Сейчас в турзоне, которая строится с 2007 года, создано 195 мест размещения туристов, в стадии строительства находятся турбаза на 64 места, гостиница на 16 мест, ряд гостевых домов. Большинство гостиниц, турбаз и других мест приема гостей должны открыться к 2028 году.