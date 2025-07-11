Шейкин предложил ввести в России ограничения на использование sim-боксов

В последние годы фиксируют стремительный рост количества мошеннических схем, совершаемых с использованием такой аппаратуры, сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Четкие правила использования sim-боксов стоит ввести в России на законодательном уровне, в частности допустить их применение исключительно юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Об этом заявил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По словам сенатора, в последние годы фиксируется стремительный рост количества мошеннических схем, совершаемых с использованием так называемых sim-боксов - приспособлений, позволяющих подключать сотни sim-карт к одному устройству, обеспечивая автоматизированную рассылку звонков и сообщений. Такая технология нередко используется злоумышленниками для массового телефонного мошенничества - от подмены номеров до рассылки фишинговых sim и анонимизации преступной деятельности, пояснил он.

"Особую озабоченность вызывает то, что sim-боксы позволяют совершать преступления из-за рубежа, используя российские номера, что значительно осложняет расследования и снижает эффективность правоохранительных органов. <…> Считаю необходимым на законодательном уровне установить четкие правила использования sim-боксов. В первую очередь - допустить их применение исключительно юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - сказал Шейкин.

Парламентарий считает, что такой подход позволит ограничить доступ к оборудованию со стороны частных лиц и злоумышленников. "Кроме того, целесообразно ввести обязательное лицензирование использования sim-боксов в экономической деятельности. Наличие специального разрешения обеспечит прозрачность, позволит контролировать оборот такого оборудования и повысит эффективность реагирования на правонарушения в сфере связи", - добавил он.

Сенатор подчеркнул, что формирование такого регулирования станет важным шагом в борьбе с телефонным мошенничеством и будет способствовать дополнительной защите граждан в цифровой среде.