Бразилия введет пошлины на товары из США, если Белый дом не отменит тарифы

Бразилиа перейдет к принципу взаимности с 1 августа, заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июля. /ТАСС/. Бразилия введет с 1 августа зеркальные пошлины на товары из США, если к этой дате руководство Соединенных Штатов не отменит ранее анонсированные тарифы в размере 50% на бразильскую продукцию. Об этом заявил лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.

"Если решения [со стороны США об отмене пошлин] не последует, мы перейдем к принципу взаимности с 1 августа", - заявил глава государства в интервью местной газете Jornal Nacional. По его словам, тарифная политика Соединенных Штатов поспособствует желанию стран БРИКС еще быстрее отказаться от доллара США во взаимной торговле.

Президент также назвал неприемлемым характер и тон письма, которое ранее ему направил глава американской администрации Дональд Трамп. Американский лидер раскритиковал руководство Бразилии за ход судебного процесса в отношении экс-президента страны Жаира Болсонару. "Это вмешательство одной страны в суверенные дела другой. <…> Это неприемлемо", - подчеркнул Лула да Силва.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 50% на бразильские товары. Как отметил глава Белого дома, эта мера принята вследствие возникшего товарного дефицита США в двусторонних отношениях. Президент Бразилии уже назвал эти заявления абсурдными. Он также указал, что власти страны ответят на тарифы США на основе закона о взаимных мерах в экономике. Закон принят 11 апреля и включает в себя "критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности".