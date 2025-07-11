На "Архипелаге 2025" напишут декларацию бесшовного цифрового пространства

Как рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы, организующей интенсив, "Участники "Архипелага" спроектируют бесшовную архитектуру пространства для различных роботизированных средств, включая беспилотники и спутники

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Участники проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025" планируют составить декларацию по архитектуре бесшовного цифрового пространства для роботизированных средств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), организующей интенсив.

"Участники "Архипелага" спроектируют бесшовную архитектуру пространства для различных роботизированных средств (включая беспилотники и спутники). Предполагается, что в архитектуру будет входить не только небо, но и космос, земля, водоемы. По замыслу участников архитектура должна быть связной: каждый субъект должен уметь связаться с любым другим, чтобы получить нужную информацию", - рассказали организаторы.

Декларацию планируется написать со всеми участниками рынка. Она будет учитывать все используемые пространства, устройства, способы связи между собой, а также правила движения в регулируемых сферах и единую систему идентификации беспилотных воздушных судов. К созданию декларации планируется привлечь представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и министерств.

Ранее АО "ГЛОНАСС" совместно с "Платформой НТИ" и рабочей группой, куда входят научные институты, компании и эксперты, подготовили проект концепции "Цифрового неба России". Разработка ведется по поручению Андрея Белоусова, которое он дал в 2023 году. Концепция объединяет все существующие технологии и платформы из сфер воздушного, космического и цифрового пространств в общую среду "цифрового неба". В рамках "Архипелага" работа в этом направлении продолжится.

Также в рамках "Архипелага 2025" планируется сформировать дорожную карту по перспективным НИОКР для единой архитектуры и дорожную карту взаимодействия внутри архитектуры, которая обеспечит надежность системы. Документы будут переданы в правительство РФ через руководство "Платформы НТИ".