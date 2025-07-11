Минкультуры: по "Пушкинской карте" приобрели уже более 93 млн билетов

С начала 2025 года опцией воспользовались 12 млн раз, сообщили в пресс-службе министерства

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 93 млн билетов приобретено участниками программы "Пушкинская карта" за время ее действия, с начала 2025 года - 12 млн билетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры России.

"На сегодняшний день участниками программы приобретено более 93 млн билетов с начала реализации программы на мероприятия по "Пушкинской карте". С начала текущего года приобретено 12 млн билетов", - сказали агентству в ведомстве.

Там также отметили, что с начала действия этой программы 12 миллионов молодых людей уже получили "Пушкинскую карту", что составляет 82% от целевой аудитории проекта.

Программа "Пушкинская карта" с 2025 года осуществляется в рамках национального проекта "Семья". 30 сентября 2024 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за время реализации программы карту оформили 10,6 млн человек.

"Пушкинская карта" - это проект, призванный привлечь детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства. Она позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.