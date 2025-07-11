Эксперт Аронсон: пик спроса на цифровизацию в промышленности будет к 2027 году

В ближайшие годы цифровые решения получат новый виток благодаря структуризации и стандартизации промышленных данных для развития решений на базе ИИ, считает генеральный директор ГК "Цифра"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ГК "Цифра" Михаил Аронсон на стенде ТАСС международной промышленной выставки "Иннопром" выразил мнение, что пик отложенного спроса на российские цифровые решения в промышленном секторе экономики придется на 2026-2027 годы.

"Думаю, что стык 2026-2027 годов - период, когда должен наступить пик отложенного спроса в промышленности. Он, соответственно, и усилит тему импортозамещения. Надеемся, что к этому времени также удастся сделать историю с датасетами промышленных данных, чтобы они стали доступны сообществу, которое может их обогатить моделями по искусственному интеллекту. Это тоже, думаю, будет достаточно мощный драйвер для импортозамещения и цифровизации в целом", - сказал он.

По словам Аронсона, в ближайшие годы цифровизация получит новый виток благодаря структуризации и стандартизации промышленных данных для развития решений на базе ИИ.

Выставка "Иннопром-2025" проходила в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогли провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.