Эксперт Аронсон: промышленный сектор не спешит с цифровизацией

Российские разработчики уже готовы предложить технологии, которые не просто заменяют иностранный софт, а качественно его превосходят, улучшая тот или иной производственный процесс, отметил генеральный директор ГК "Цифра"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Промышленный сектор экономики не торопится цифровизировать процессы, а старается выжать максимум из старых ИТ-систем. Такое мнение выразил генеральный директор ГК "Цифра" Михаил Аронсон на стенде ТАСС международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Откровенно говоря, никто особо не торопится менять то, что уже работает. Закон, который был о критической информационной инфраструктуре раньше (Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" - прим. ТАСС) позволял им (промышленному сектору - прим. ТАСС) самостоятельно определять, что для них критическое или нет. Сейчас последние поправки в законе, которые были в конце апреля предполагают, что государство будет определять все-таки критичность того или иного элемента информационной инфраструктуры и дальше задавать под это сроки изменения. И мы надеемся, что это ускорит тему импортозамещения", - сказал он.

Аронсон добавил, что российские разработчики уже готовы предложить те технологии, которые не просто заменяют иностранный софт, а качественно его превосходят, улучшая тот или иной производственный процесс. "То, что компании отодвигают необходимость перехода на российские цифровые решения, тормозит развитие прикладных отраслевых ИТ-решений", - добавил он.

Выставка "Иннопром-2025" проходила в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогли провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.