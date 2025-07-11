Гладков: Белгородчина должна стать второй после Москвы по темпам развития

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что хочет, чтобы белгородская медицина стала таким же символом, как белгородское сельское хозяйство, которое является символом образцовой культуры земледелия, животноводства

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Белгородская область по темпам социально-экономического развития должна стать вторым регионом страны после Москвы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал губернатор субъекта Вячеслав Гладков.

"Я думаю, что уже в ближайшее время мы по темпам развития войдем в лидеры, я думаю, что после Москвы мы должны стать вторым регионом. Я очень хочу, чтобы белгородская медицина стала таким же символом, как белгородское сельское хозяйство, которое является символом образцовой культуры земледелия, животноводства", - сказал он.

Гладков отметил, что системы водоснабжения и водоотведения региона, которые сейчас являются проблемными, имеют все шансы стать "таким же образцом в организации, как и белгородские дороги".

"На это нужно, конечно, немножко больше времени, чем хотелось, но мы будем стремиться к этому. Поэтому я верю, что Белгородская область из этой ситуации выйдет только гораздо сильнее, мощнее, организованнее, с более сплоченной командой на региональном и муниципальном уровне и с нами будет трудно конкурировать другим регионам", - добавил губернатор.

Полный текст интервью будет опубликован 12 июля в 15:00 мск.