Эксперт Ван Цзайбан: США усилят сдерживание КНР в сфере чипов

Вашингтон будет продолжать вводить ограничения против отрасли полупроводников Китая и контролировать реэкспорт технологий, считает старший научный сотрудник китайского аналитического института "Тайхэ"

ШАНХАЙ, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Вашингтон попытается обеспечить себе преимущество в сфере хай-тек, продолжая вводить ограничения против отрасли полупроводников Китая и контролируя реэкспорт технологий. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

"США продолжат наращивать усилия по сдерживанию Китая в сфере производства высокотехнологичных микросхем, обеспечивая себе преимущество в области искусственного интеллекта, они также будут продвигать и внедрять вторичные пошлины", - сказал он.

Соединенные Штаты будут вводить дополнительные пошлины на реэкспортную торговлю из таких стран, как Вьетнам, которые сильно зависят от американского рынка, отметил Ван Цзайбан. Вашингтон намерен ослабить экономические связи Пекина со странами-реэкспортерами и уменьшить долю и влияние Китая на мировом рынке.

"В связи с этим китайское правительство, естественно, не будет относиться к этому легкомысленно и, безусловно, примет адекватные и своевременные ответные меры", - сказал эксперт.

На возможной встрече в августе переговорщиков двух стран США, вероятно, попросят Китай ослабить ограничения на экспорт редкоземельных металлов. "Однако Китай сейчас стремительно движется к всеобъемлющему и самостоятельному прорыву в высокотехнологичных отраслях, сомневаюсь, что у США есть достаточно возможностей, чтобы заинтересовать Китай", - сказал Ван Цзайбан.

Ранее министр торговли США Говард Латник заявил телеканалу CNBC, что он и другие высокопоставленные американские торговые представители могут встретиться с китайскими переговорщиками в начале августа.