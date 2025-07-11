В Геленджике частные дома могут подорожать до 20% после открытия аэропорта

По данным аналитиков портала "Мир квартир", в среднем стоимость квадратного метра индивидуального жилого дома на берегу Черного моря в Краснодарском крае поднялась год к году на 6,6%, до 129,9 тыс. рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Стоимость индивидуального жилого дома на берегу Черного моря в Геленджике после открытия прямых перелетов в этот город может увеличиться на 15-20% по сравнению с нынешним уровнем - 26,7 млн рублей, который на 28% ниже, чем в Сочи - 36,9 млн рублей. Такой прогноз дал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"В Сочи цены после прошлогоднего активного роста достигли пика и существенно увеличиваться не могут. Мы ожидаем активный рост цен на дома в Геленджике, с которым Росавиация, наконец, открывает авиасообщение. В среднем дом на этом курорте стоит пока что на 28% дешевле, чем в Сочи. Но все скоро может измениться - не исключено, что в ближайший год он подорожает на 15-20%", - сказал он.

По данным аналитиков портала, в среднем стоимость квадратного метра индивидуального жилого дома на берегу Черного моря в Краснодарском крае поднялась год к году на 6,6%, до 129,9 тыс. рублей. В среднем объекты прибавили в цене 4,1%, до 21,3 млн рублей.

Цена "квадрата" дома в Геленджике увеличилась до 164,5 тыс. рублей за лот, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена лота выросла на 4%, до 26,7 млн рублей. В Сочи цена квадрата показала прирост в 5,7%, до 173,4 тыс. рублей, а лота - 0,6%, до 36,9 млн. рублей. Наибольшую динамику цен 1 кв. м показали Анапа (+7,9%, до 110,1 тыс. рублей) и Новороссийск (+7,8%, до 106,8 тыс. рублей), в Туапсе она меньше (+5,1%, до 94,5 тыс. рублей).

Средняя площадь предлагаемого к продаже дома сократилась за год на 4 кв. м - со 169 до 165 кв. м. Предложение в базе объявлений портала в среднем по всем рассмотренным населенным пунктам уменьшилось на 6%, но больше всего - в Сочи (-12%) и Туапсе (-8%). В Новороссийске и Анапе количество предложений увеличилось - на 17% и 2% соответственно.