Компания из Запорожской области займется разработкой гидравлики для грузовиков "Камаз"

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Крупнейшее в Запорожской области предприятие по производству гидравлического оборудования ООО "МДК-Гидросила" и завод "Саратовдизельаппарат" начнут совместный проект по разработке и производству системы опрокидывания кабины для грузовых автомобилей "Камаз". Об этом сообщила ТАСС генеральный директор "МДК-Гидросила" Светлана Агафонова по итогам подписания соглашения на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге.

"В рамках проекта "Саратовдизельаппарат" займется производством ручного насоса, а "МДК-Гидросила" разработает и изготовит гидроцилиндр опрокидывания кабины. Совместная работа позволит нам обеспечить "Камаз" и другие предприятия отрасли качественными отечественными комплектующими. Это важный шаг к укреплению технологической независимости и развитию новых компетенций", - сказала Агафонова.

И.о. министра промышленности и торговли Запорожской области Алексей Воробьев отметил, что соглашение между производственными компания является наглядным примером развития промышленности Запорожской области. "Для нас принципиально важно, чтобы машиностроительный потенциал региона был максимально интегрирован в общероссийскую кооперацию. Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы предприятия Запорожской области становились частью производственной цепочки ведущих российских заводов, как "МДК-Гидросила" и "Саратовдизельаппарат", - сказал он.

В "МДК-Гидросила" отметили, что совместные исследования компании и "Саратовдизельаппарата" также направлены на улучшение характеристик гидросистем для самосвальной техники, оптимизацию трансмиссионных узлов сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

О компаниях

Группа компаний ООО "МДК" является одной из крупнейших в России, производящих гидравлическое оборудование и запасные части для сельскохозяйственной техники, отливки из стали, чугуна и алюминия на заказ. В состав группы компаний входят предприятия "МДК-Гидросила", "Мелитопольский завод автотракторных запчастей", "Литейщик", "Мелитопольский литейный завод". Продуктовая линейка компании включает более 1 тыс. моделей гидравлики и запасных частей для тракторов, комбайнов и другой техники. "Саратовдизельаппарат" производит узлы для самосвальной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Выставка "Иннопром-2025" прошла в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса провели встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.