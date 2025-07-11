В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Меры ввели для обеспечения безопасности полетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пулково в Петербурге, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. Отмечалось возможное понижение сигнала мобильного интернета.