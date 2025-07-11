Гладков: инвестиции в экономику Белгородской области должны превысить 1 трлн рублей

По словам губернатора региона, главная задача властей заключается в контроле над текущей оперативной обстановкой, защите людей, а также в сохранении темпов развития

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в экономику Белгородской области по итогам 2025 года должен превысить 1 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"По итогам 2025 года у нас общий объем инвестиций в экономику должен превысить 1 трлн рублей - достаточно большая цифра для небольшого, 1,5-миллионного региона", - сказал он.

По словам губернатора, главная задача властей региона заключается в контроле над текущей оперативной обстановкой, защите людей, а также в сохранении темпов развития Белгородской области. "Мне кажется, что на сегодняшний день мы пока справляемся", - добавил Гладков.

Губернатор ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован 12 июля в 15:00 мск.