Между Владивостоком и Яньцзи открыли новую пассажирскую автобусную линию

Время поездки составит примерно 9 часов

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Новая пассажирская автобусная линия между Владивостоком и Яньцзи (КНР) запущена в работу. Общая протяженность маршрута составила почти 400 км, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"Официально открылась новая пассажирская автобусная линия Владивосток - Яньцзи. Работа велась при поддержке краевого министерства международных и внешнеэкономических связей и канцелярии по пунктам пропуска провинции Цзилинь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили ТАСС, что около 128 км маршрута проходит по Китаю, и 271,1 км - по российской части. Общее время в пути составит примерно 9 часов.

Пресс-служба представительства МИД России во Владивостоке подчеркнула, что область открытие маршрута Владивосток - Яньцзи отвечает растущему спросу на туристические обмены, приграничную торговлю и быстрое развитие туристической индустрии между Россией и провинцией Цзилинь.

В правительстве Приморья отметили, что регион является одним из лидеров по продуктивности экономического, туристического и культурного взаимодействия с Китаем.