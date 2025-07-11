ВТБ: мошенники стали использовать в своих схемах почтовые ящики

Они требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры, который дают жертве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Злоумышленники стали убеждать своих жертв оставлять деньги в почтовых ящиках якобы для защиты сбережений, выяснили специалисты ВТБ.

"Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно "спасти" деньги. Для этого они требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры, который дают жертве. Через некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и похищает деньги", - описали схему в пресс-службе ВТБ.

Как отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин, новая схема мошенников является вариацией классической истории с "безопасным хранением". "Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", - сказал Ревякин, его слова приведены в сообщении банка.

В ВТБ также напомнили, что никогда не надо следовать инструкциям по "спасению" денег от неизвестных лиц. "Помните, что банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить", - подчеркнули в ВТБ.