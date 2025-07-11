Премьер Канады ответил на угрозу Трампа ввести новые пошлины на импорт в США

Марк Карни отметил, что считает успешной работу его правительства в направлении построения "единой канадской экономики"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство приняло к сведению угрозу введения президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин на канадские товары с 1 августа и будет прорабатывать меры по защите канадских рабочих и бизнеса.

"В течение всего времени переговоров по торговле с США правительство Канады неизменно защищало наших рабочих и бизнес. Мы продолжим делать это, ориентируясь на новый срок [введения пошлин] 1 августа", - написал он в X.

Президент Трамп, говоря о новых тарифах, отдельно отмечал неспособность канадских властей остановить контрабанду фентанила. В ответ на это Карни написал, что, по его мнению, Канада добилась "значительного прогресса в борьбе с наплывом фентанила в Северной Америке". Он отдельно подчеркнул, что Оттава продолжит совместную работу с Вашингтоном "для спасения жизней и защиты населения в обеих странах".

В этом же заявлении Карни отметил, что Канада готова "реализовать ряд крупных новых проектов в национальных интересах", не уточнив, о каких именно договоренностях идет речь. Он также отметил, что считает успешной работу его правительства в направлении построения "единой канадской экономики".

Ранее Дональд Трамп направил премьер-министру Канады письмо с уведомлением о введении импортных пошлин на товары из Канады с 1 августа. Соответствующее письмо американский лидер опубликовал в Truth Social. Он обосновал свое решение неспособностью Канады остановить контрабанду фентанила, при этом отметив, что в текущий план по пошлинам можно внести изменения, если Канада будет работать с США над борьбой с потоками наркотика. Кроме того, в качестве причин для введения в августе новых пошлин президент США привел тарифные и нетарифные ограничения для торговли, торговый дефицит и пошлины на американскую молочную продукцию в размере 400%.

2 апреля Трамп объявил, что США установят минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%, для отдельных государств он определил индивидуальные пошлины. Американская администрация с 3 апреля ввела таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, в том числе из Канады, в тот же день Оттава установила ответные пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, однако, позже Карни распорядился отложить введение новых пошлин на 6 месяцев. 8 июля на заседании своего кабинета Трамп заявил о намерении ввести пошлины на медь на уровне 50%, чтобы стимулировать американскую металлургическую промышленность. В конце мая Трамп заявил о повышении пошлин на сталь и алюминий, в том числе из Канады, с 25% до 50%.