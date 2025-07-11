"Автоваз" представит комплектации и цену новой модели Lada Iskra 18 июля

Автомобили, как ожидается, появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Автоваз" планирует анонсировать комплектации и цены новой модели Lada Iskra в следующую пятницу - 18 июля. Производитель также подтвердил, что старт продаж автомобиля начнется 20 июля - в день 59-летия "Автоваза", сообщили в пресс-службе компании.

"Как мы и обещали, автомобили появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля, в день 59-летия "Автоваза". Комплектации и цены мы планируем анонсировать 18 июля, то есть в следующую пятницу", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в последующие недели автомобили будут постепенно доставляться и в другие города присутствия дилерской сети Lada.

Ранее автопроизводитель сообщал, что Lada Iskra будет доступна в трех вариантах кузова - седан, универсал и универсал Cross. Автомобиль будет представлен с тремя вариантами силовых агрегатов. В первом - машина оснащена пятиступенчатой механической коробкой передач, двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Во втором варианте объем двигателя составит 1,6 литра, мощность - 106 лошадиных сил и шестиступенчатая МКПП. Третий вариант отличается от второго только автоматической трансмиссией.