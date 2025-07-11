Песков: ИИ в СМИ сделает информацию безграничной, но убьет умение анализировать

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что ИИ "может и раскроет какую-нибудь новую способность" в людях

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта в СМИ сделает доступ к информации безграничным, но будет убивать в людях способность анализировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу "Эксперт".

"Это терра инкогнита, и никто вам не даст точного прогноза, что будет дальше. Кто-то, например, считает, что ИИ - это абсолютное зло. Я бы не стал окрашивать искусственный интеллект в черный или белый цвет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как ему представляется будущее журналистики с учетом развития и активного проникновения ИИ в сферу.

"В СМИ эта технология сделает доступ к информации фактически безграничным и моментальным. В то же время она будет убивать в нас возможность анализировать", - продолжил свою мысль представитель Кремля.

В то же время, по словам Пескова, ИИ "может и раскроет какую-нибудь новую способность" в людях.