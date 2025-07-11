Песков отметил дефицит кадров в экономике

По словам пресс-секретаря президента, когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут предлагать свой талант

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Кадровая проблема затронула не только СМИ, дефицит людей есть в российской экономике в целом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу "Эксперт".

"Кадры - это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов. Это те реалии, в которых мы все живем", - ответил Песков на вопрос о том, насколько на его взгляд дефицит кадров является серьезной проблемой для средств массовой информации.

При этом у проблемы есть решение, считает Песков. "Если нащупать нишу информации on-demand и хорошо ее продавать, то возникнет возможность предлагать более высокие зарплаты в отрасли. Когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант", - поделился мыслями на этот счет представитель Кремля.