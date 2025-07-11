Около 1 млн иностранных туристов посетили Россию по электронной визе

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, зарубежные гости все чаще пользуются механизмами упрощенного въезда

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Электронной визой в Россию с момента ее запуска воспользовались 940 тыс. иностранных туристов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Зарубежные гости все чаще пользуются механизмами упрощенного въезда - оформляют электронные визы. За пять месяцев 2025 года по ней в страну въехали более 230 тыс. иностранных туристов, а всего за время действия механизма им воспользовались 940 тыс. человек", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Укрепление позиций РФ в мировом туризме

Госдума ранее одобрила законопроект, расширяющий возможности единой электронной визы для въезда в Россию. Согласно документу, срок действия визы увеличен с 60 до 120 суток со дня оформления, а допустимый период пребывания иностранных граждан в стране возрастает с 16 до 30 дней.

Вице-премьер отметил, что новые меры позволят сделать Россию еще более доступной для международных путешественников и укрепят позиции страны на мировом туристическом рынке.

Он подчеркнул, что РФ становится все более популярной у гостей из-за рубежа. По итогам 2024 года страну посетили более 5 млн иностранных туристов, что на 30% превышает показатели предыдущего года.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого также приводят в аппарате вице-премьера, рассказал, что в настоящий момент рассматривается введение возможности многократного использования электронной визы в РФ.

Платформа для оформления единых электронных виз была запущена 1 августа 2023 года для граждан 64 государств.