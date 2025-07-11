В Армении арестовали директора принадлежащей Карапетяну сети "Ташир Пицца"

Вагинаку Казаряну инкриминируется неуплата налогов и отмывание денег

Ереван, 11 июля. /ТАСС/. Директор сети пиццерий "Ташир Пицца", принадлежащей арестованному в Армении российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, Вагинак Казарян заключен под стражу сроком на один месяц. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Директор сети пиццерий "Ташир Пицца" арестован сроком на один месяц. Ему инкриминируется неуплата налогов и отмывание денег", - сообщил собеседник агентства.

Самвел Карапетян был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении 18 июня и по обвинению в публичных призывах к захвату власти арестован на два месяца. Бизнесмен вину не признает. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти Армении инициировали процесс по национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.