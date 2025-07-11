ОЭЗ "Ступино квадрат" по итогам 2024 года показала 100% эффективности

Заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что также высокий процент у ОЭЗ "Дубна"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Подмосковная особая экономическая зона (ОЭЗ) "Ступино квадрат" в отчете о результатах функционирования особых экономических зон Минэкономразвития России за 2024 год получила 100% сводного показателя эффективности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Четыре ОЭЗ Московской области были признаны эффективными в отчете о результатах функционирования особых экономических зон Минэкономразвития России за 2024 год. Максимальную оценку эффективности в 100% получила ОЭЗ "Ступино квадрат". Также высокий процент у ОЭЗ "Дубна" - 93%. В "зеленую зону" отчета Минэкономразвития вошли подмосковные ОЭЗ "Кашира" и ОЭЗ "Исток" во Фрязине", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что Минэкономразвития России признает особые экономические зоны эффективными при значении сводного расчетного показателя 80%. Такая оценка деятельности ОЭЗ проводится на постоянной основе, начиная с 2016 года по множеству показателей. В первую очередь учитываются деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления, другие параметры.

"Всего учитывается 25 абсолютных и относительных количественных показателей, а также шесть расчетных показателей эффективности", - уточнили в региональном министерстве.