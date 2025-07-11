Politico: ЕК хочет лишать финансирования за "откат от демократии"

Против подобного регулирования выступили, по свидетельству издания, Венгрия и Словакия

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена ужесточить меры в отношении стран - членов Евросоюза, нарушающих демократические нормы, увязав бюджетные выплаты миллиардов евро с соблюдением европейских стандартов. Об этом сообщила газета Politico со cсылкой на документ ЕК с прогнозами расходов на 2028-2034 гг.

Если раньше "связь между платежами и откатом от демократии", в соответствии с документом, касалась лишь отдельных статей бюджета в размере €1,2 трлн, то теперь эта мера станет всеобъемлющей. "Регламент об условиях должен применяться ко всему финансированию ЕС", - полагает, в частности, Финляндия в аналитическом отчете проекта нового бюджета.

Против подобного регулирования выступили, по свидетельству издания, Венгрия и Словакия. По мнению венгерской стороны, которое отражено в документе по поводу проекта бюджета, подобные правила "позволяют оказывать произвольное политическое давление в тех областях, которые не связаны с защитой бюджета ЕС". Словакия, которая также подвергалась критике Брюсселя по вопросам верховенства права, повторила эти аргументы в своем заявлении.

Как сообщалось ранее, венгерское правительство выступило против проекта бюджета ЕС на 2028-2034 гг., предусматривающего выделение €100 млрд на поддержку Украины в конфликте с Россией. Как заявил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, документ, подготовленный в Брюсселе, означает, что ЕС придется финансировать продолжение войны и ради этого влезть в долги. По его мнению, предложение ЕК ведет к тому, что на €100 млрд "уменьшится конкурентоспособность Европы", будут сокращены средства на охрану границ, а также финансовая поддержка семей в странах ЕС.