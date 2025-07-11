Сбер снял ограничения на операции с акциями ЮГК на основании нового судебного акта

Биржевые операции будут доступны после возобновления торгов на Мосбирже

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ограничения на операции с акциями ПАО "ЮГК" у Сбера сняты на основании нового судебного акта. Биржевые операции будут доступны после возобновления торгов на Мосбирже, сообщила пресс-служба Сбера.

"Сняты ограничения на операции с акциями ПАО "ЮГК", введенные ранее в связи с обеспечительными мерами по всем акциям ПАО "ЮГК". Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры", - отмечается в сообщении.

Биржевые операции с данными ценными бумагами будут доступны после возобновления торгов на Московской бирже, добавили в пресс-службе кредитной организации.

Банк России 4 июля принял решение временно приостановить торги акциями ЮГК из-за сильной волатильности. Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния в рамках Финансового конгресса Банка России.