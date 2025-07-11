Компании МСП в I полугодии привлекли около 16 млрд рублей за счет биржевых бондов

Это в два раза больше, чем за весь 2024 год, сообщили в пресс-службе корпорации

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Компании малого и среднего бизнеса при участии дочернего банка Корпорации МСП по итогам первого полугодия 2025 года привлекли около 16 млрд рублей за счет выпуска биржевых облигаций. Это в два раза больше, чем за весь 2024 год, сообщили в пресс-службе корпорации.

МСП Банк выступил якорным инвестором для 15 компаний, которые размещают свои облигации на Московской бирже. Лидерами по количеству обращений стали эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ульяновска.

"Выход на фондовый рынок становится все более востребованным инструментом по привлечению финансирования среди малого и среднего бизнеса. Это в том числе говорит о зрелости и качественном развитии сектора. В 2024 году общее количество размещений биржевых облигаций МСП увеличилось почти на 40% по сравнению с 2023 годом. В этом году тренд сохраняется. В частности, МСП Банк фиксирует существенный рост обращений от бизнеса и уже за первое полугодие 2025 года он в два раза превысил показатели всего прошлого года по объему выпусков", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"Мы ожидаем сохранение темпов прироста количества размещений малых и средних компаний на фондовом рынке в среднесрочной перспективе. При этом важно отметить отраслевую диверсификации - выпуск облигаций рассматривают компании из совершенно разных сфер. Чаще всего за якорными инвестициями и помощи в организации выпуска в этом году к нам обращались предприниматели, занятые в сфере промышленности, IT, торговли, логистики, девелопмента, финансового сектора. МСП Банк как институт развития может выступать соорганизатором выпуском и якорным инвестором, гарантируя до 50% выкупа общего объема бумаг", - рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.