Производителя молока в Пензенской области обязали согласовать торговую политику

По данным ФАС, компания в 2024 году необоснованно устанавливала для контрагентов разные цены на товар

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ФАС выдала предупреждение производителю молока из Пензенской области - "Пачелмскому хозяйству". Компания должна разработать и согласовать с ФАС России торговую политику. Как отметили в пресс-службе ведомства, компания занимает доминирующее положение на рынке сырого молока в регионе.

Служба установила, что в 2024 году компания необоснованно устанавливала для контрагентов разные цены на товар. Такие действия производителя могут нарушать антимонопольное законодательство.

"ФАС России выдала ООО "Пачелмское хозяйство" предупреждение. Производитель должен разработать и согласовать с ФАС России торговую политику, предусматривающую расчет и установление единой для всех потребителей базовой цены реализации сырого молока на экономически обоснованном уровне, условия предоставления скидок, порядок заключения договоров поставки на недискриминационных условиях и требования к контрагентам", - указали в службе.

Там добавили, что организация должна довести торговую политику до сведения контрагентов и разместить на официальном сайте. Срок исполнения предупреждения - 45 дней. В случае его неисполнения ФАС России возбудит антимонопольное дело.