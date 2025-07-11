Российские регионы получат субсидии на инфраструктуру для переработки ТКО

Господдержка продолжит предоставляться регионам на строительство и реконструкцию предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов, а также закупку контейнеров для раздельного накопления мусора, уточнили в правительстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские регионы в 2025-2030-х годах получат субсидии на создание инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжит финансировать региональные проекты по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов. В 2025-2030-х годах регионы будут получать субсидии на реализацию таких мероприятий в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в новый национальный проект "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении.

Господдержка продолжит предоставляться регионам на строительство и реконструкцию предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов, а также закупку контейнеров для раздельного накопления мусора, уточнили в правительстве.

"Средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета на условиях софинансирования. Решение позволит создать условия для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечить сортировку и переработку мусора, максимально снизить объем отходов, направляемых на полигоны", - пояснили в кабмине.

Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году поручил кабмину предусмотреть в национальном проекте "Экологическое благополучие" формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов.