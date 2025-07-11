Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС снижаются на 1,46%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торговой сессии демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,46%, до 2 692,66 пункта, индекс РТС также опускался на 1,46% - до 1 088,85 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 1,45 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 10,834 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке в 2 700,94 пункта (-1,15%), индекс РТС составлял 1 092,24 пункта (-1,15%). В это же время курс юаня незначительно замедлил рост и был на уровне 10,822 рубля (+0,25 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,24% и находился на уровне 2 726 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

Прогноз по фондовому рынку

"Сегодня на старте торгов ожидаем продолжения консолидации рынка над отметкой 2 700 пунктов. В отсутствии дальнейшего ухудшения геополитического фона и поводов к покупкам, инвесторы могут занять выжидательную позицию, что может способствовать снижению объемов торгов и волатильности. При этом участники торгов могут сосредоточится на отдельных бумагах", - отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

В ПСБ также ожидают, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 680 - 2 760 пунктов.

"Ожидается, что рынок останется волатильным из-за неопределенной геополитической ситуации и динамики цен на сырьевые товары. Ближайшая поддержка по индексу Мосбиржи находится в области 2 700 пунктов", - отметил директор аналитического департамента "Цифра брокер" Ованес Оганисян.

По мнению эксперта, приближение выходных и дефицит драйверов могут обусловить нейтральное завершение недели на российском рынке.

"Технической целью падения индекса Мосбиржи является район чуть ниже 2 650 пунктов, где проходит нижняя сторона "расширяющегося треугольника". Однако эта фигура технического анализа - одна из самых сложных и дающих ненадежные сигналы", - отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов.

По мнению эксперта, в последние дни наблюдается усиленная продажа валютной выручки. "Не исключено, что в ближайшие дни ажиотажная продажа валюты начнет сокращаться и мы увидим начало плавной девальвации рубля", - полагает Антонов.