"Новатэк" в I полугодии нарастил на 1,8% добычу углеводородов

Показатели увеличились до 336,7 млн баррелей нефтяного эквивалента

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Новатэк" в первом полугодии 2025 года нарастил добычу углеводородов на 1,8%, до 336,7 млн баррелей нефтяного эквивалента, добыча газа увеличилась на 1,9%, до 42,53 млрд куб м, сообщила компания.

Добыча жидких углеводородов в первом полугодии увеличилась на 1,4%, до 6,92 млн тонн. Во втором квартале добыча углеводородов составила 167,6 млн баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 2,6%. Добыча газа выросла на 2,8%, до 21,18 млрд куб. м, газового конденсата и нефти - на 1,2%, до 3,44 млн тонн.

"Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во втором квартале и первом полугодии 2025 года составил 18 и 39,5 млрд куб. м соответственно, что на 1,1% и 0,5% выше аналогичных показателей за второй квартал и первое полугодие 2024 года", - отмечает компания.

Объем реализации жидких углеводородов во втором квартале вырос на 18,7%, до 4,7 млн тонн, в первом полугодии - на 11,8%, до 9,2 млн тонн. По состоянию на 30 июня 2025 года 0,9 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,3 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки были отражены как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.