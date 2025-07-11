Гладков: Белгородская область лидирует в ЦФО по добыче полезных ископаемых

Валовый региональный продукт превысил 1,4 трлн рублей, сообщил губернатор области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Белгородская область, несмотря на непростую оперативную обстановку в регионе, остается лидером по ряду отраслей экономики, в том числе по добыче полезных ископаемых в Центральном федеральном округе. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В целом, по итогам 2024 года, <…> у нас достаточно хорошие показатели. Валовый региональный продукт превысил 1,4 трлн рублей. По отдельным отраслям мы как были, так и остаемся лидерами, например, по добыче полезных ископаемых в Центральном федеральном округе", - сообщил Вячеслав Гладков.

При этом, как отметил губернатор, в регионе сократился налог на прибыль по металлургическим компаниям, что сформировало дефицит в бюджете. В связи с чем власти Белгородской области сейчас занимаются его корректировкой, которая позволит выполнить основные расходные обязательства.

Полный текст интервью будет опубликован 12 июля в 15:00 мск.