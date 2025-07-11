Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ

По данным на 10:10 мск, акции банка снижались на 23,44% - до 71,94 рубля за бумагу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям ВТБ после их снижения на более чем 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 10:10 мск, акции банка снижались на 23,44% - до 71,94 рубля за бумагу. Дискретный аукцион начался в 10:14 мск, его окончание и возобновление торгов планируется на 10:44 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.

Акции ВТБ продемонстрировали снижение из-за дивидендной отсечки. 1 июля акционеры ВТБ на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 год, направив на выплаты рекордные 275,75 млрд рублей, или 50% от чистой прибыли группы по МСФО за прошлый год. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2025 года.