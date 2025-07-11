Патрушев: Трансарктический коридор должен обеспечить комплексное освоение АЗРФ

Помощник президента России, председатель Морской коллегии отметил важность развития транспортных коридоров, обеспечивающих безопасное судоходство и гарантированный доступ к странам, с которыми у РФ развиваются торговые связи

ДУДИНКА (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), 11 июля. /ТАСС/. Обеспечение комплексного освоения Арктической зоны РФ - это ключевое, исторически сложившееся предназначение проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

На совещании, проведенном Патрушевым в Дудинке, обсуждались вопросы развития морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей в целях увеличения объемов грузоперевозок по ТТК и обеспечения северного завоза.

"В условиях растущей геополитической напряженности, противостояния со странами коллективного Запада особое значение для России приобретает обеспечение свободного выхода в Мировой океан. Для этого необходимо укрепление транспортного каркаса страны и формирование бесшовной транспортной системы за счет обеспечения взаимосвязанного и бесперебойного функционирования морского, железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного видов транспорта", - сказал Патрушев.

Он отметил, что важно развивать транспортные коридоры, обеспечивающие безопасное судоходство и гарантированный доступ к странам, с которыми у России активно развиваются торговые связи.

"Одним из таких коридоров должен стать Трансарктический транспортный коридор. Дружественные России страны проявляют значительный интерес к развитию перевозок по этому арктическому маршруту. Так, Китай активно инвестирует в развитие арктических перевозок. Индия рассматривает возможность сопряжения морского коридора Владивосток - Ченнаи с проектом по организации международного контейнерного транзита через Северный морской путь, являющегося частью Трансарктического коридора", - добавил помощник президента.

Развитие этого транспортного маршрута должно стать сквозным проектом, обеспечивающим комплексное освоение Арктической зоны России и связанность арктических территорий, пояснил Патрушев. "Это его ключевое, исторически сложившееся предназначение", - подчеркнул он.