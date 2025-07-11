Патрушев назвал важной задачей модернизацию порта Дудинка в Красноярском крае

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ сообщил, что грузооборот порта составляет около 4 млн тонн в год

ДУДИНКА /Красноярский край/, 11 июля. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал важной задачей модернизацию порта Дудинка - основного водного транспортного узла в Красноярском крае, обеспечивающего сопряжение морского и речного транспорта.

Для развития Арктической зоны РФ, использования потенциала Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути необходимо расширить провозные возможности внутренних водных путей Красноярского края, прежде всего Енисея, в том числе за счет создания мультимодальных транспортно-логистических хабов, отметил Патрушев на прошедшем в Дудинке совещании по развитию морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей.

"Одним из таких хабов, обеспечивающих сопряжение морского и речного транспорта, является порт Дудинка. Этот уникальный порт, работающий в режиме круглогодичной навигации в условиях Крайнего Севера, является основным региональным транспортным узлом, принимающим как морские, так и речные суда, и обеспечивающим северный завоз на притоки Енисея", - добавил председатель Морколлегии.

По его словам, грузооборот порта составляет около 4 млн тонн в год, из них большая часть приходится на долю филиала компании "Норильский никель".

"Развитие порта напрямую зависит от увеличения добычи нефтегазового и горно-металлургического кластеров региона, необходимости вывоза их продукции, а также от необходимости их снабжения всем необходимым для производственной деятельности. В связи с этим важно обеспечить развитие портовой инфраструктуры, реконструкцию причального фронта, закупку портовой техники", - подытожил Патрушев.