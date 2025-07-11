В Швеции хотят отнять у муниципалитетов право запрещать добычу урана

При отмене право вето можно будет осуществлять горнодобывающие проекты, несмотря на сопротивление местного населения

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Швеции намерено отменить право муниципалитетов запрещать добычу урана. В новой служебной записке кабинет предлагает лишить местные администрации права вето, пишет газета Dagens Industri.

При отмене вето можно будет осуществлять горнодобывающие проекты, несмотря на сопротивление местного населения. "Если закон о ядерной деятельности будет изменен таким образом, что объект по добыче урана или других радиоактивных металлов больше не будет считаться ядерным объектом, оценка на предмет разрешения для таких объектов не будет требоваться", - говорится в служебной записке.

Швеция запретила добычу урана в 2018 году.

В стране в настоящее время на трех АЭС (в Форсмарке, Рингхалсе и Оскарсхамне) эксплуатируется шесть реакторов. Правительство заявило о намерении построить еще два к 2035 году. Осенью 2023 года парламент страны поддержал законопроект об атомной энергетике, допускающий строительство новых АЭС, при этом одновременно разрешено эксплуатировать не более 10 реакторов. Власти страны также сообщили о планах начать строительство новой АЭС в стране к 2026 году.