ОПЕК+ в июне нарастили добычу на 1,02 млн б/с

Сильнее всего в июне увеличила показатели, по данным МЭА, Саудовская Аравия - на 710 тыс. б/с

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по сокращению добычи нефти, в июне 2025 года нарастили производство на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) и превысили план с учетом добровольных ограничений и компенсаций на 1,82 млн б/с. Такие данные приводятся в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно данным МЭА, целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений и компенсаций перепроизводства составлял в июне 34,39 млн б/с, а реальная добыча достигла 36,21 млн б/с. Таким образом, объем превышения плана оказался на уровне около 1,82 млн б/с.

Сильнее всего в июне увеличила добычу нефти, по данным МЭА, Саудовская Аравия - на 710 тыс. б/с.

Самый высокий уровень перепроизводства в июне, по оценке МЭА, зафиксирован в Казахстане (выше плана на 500 тыс. б/с), Саудовской Аравии (превышение на 430 тыс. б/с), Ираке (превышение на 330 тыс. б/с), ОАЭ (на 330 тыс. б/с выше плана) и Кувейте (на 310 тыс. б/с выше плана).