Нефтяной экспорт России в июне снизился на 100 тыс. б/с

При этом доходы от поставок выросли на $800 млн за счет более высоких цен на нефть в мире, до $13,6 млрд

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ снизился на 100 тыс. б/с в июне, до 7,23 млн б/с, но доходы от поставок выросли на $800 млн за счет более высоких цен на нефть в мире, до $13,6 млрд. Такие данные приводятся в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В МЭА также отметили, что доходы от экспорта нефти РФ в июне выросли на $730 млн, до $8,6 млрд благодаря более высоким ценам и стабильным потокам, а от поставок нефтепродуктов - незначительно увеличились до $5 млрд, при этом рост цен компенсировал падение объемов.

По оценке МЭА, добыча нефти в России в июне в целом осталась на прежнем уровне - 9,2 млн б/с. При этом Россия добывала выше плана ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 140 тыс. б/с, считают эксперты агентства.