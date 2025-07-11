Мировое предложение нефти в июне выросло на 950 тыс. б/с

Наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мировое предложение нефти в июне текущего года выросло на 950 тыс. б/с. Наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировые поставки нефти выросли на 950 тыс. б/с за месяц, до 105,6 млн б/с в июне, лидером по росту была Саудовская Аравия. Добыча была выше на 2,9 млн б/с год к году, из которых на долю ОПЕК+ пришлось 1,9 млн б/с", - говорится в документе.

МЭА прогнозирует, что с учетом более высоких целевых показателей ОПЕК+ на август мировые поставки нефти вырастут на 2,1 млн б/с до 105,1 млн б/с в этом году и еще на 1,3 млн б/с в 2026 году, при этом страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат добычу на 1,4 млн б/с и 940 тыс. б/с соответственно.

В июле восемь стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений добычи нефти, приняли решение увеличить производство в августе на 548 тыс. б/с, что эквивалентно изначальному плану по росту добычи на четыре месяца.-